Sport

Qindra qytetarë në Mejdan – rikthehet spektakli i pehlivanëve në Opojë pas shumë vitesh

By admin

Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e Ditës së Çlirimit të Komunës së Dragashit, këtë vit u rikthye pas shumë vitesh një nga traditat më të dashura të Opojës – garat e pehlivanëve, të organizuara së bashku me garat tradicionale të kuajve.

Në këtë manifestim të veçantë mori pjesë kryetari i Komunës së Dragashit, Bexhet Xheladini, së bashku me kryesuesin e Kuvendit dhe pjesëtarë të kabinetit. Ngjarja mblodhi në Mejdan të Opojës qindra qytetarë, sportdashës dhe mysafirë, duke sjellë emocione, garë të ndershme dhe atmosferë festive.

“Garat e vrapimit të kuajve dhe duelet e pehlivanëve janë pjesë e identitetit dhe traditës sonë shumëvjeçare, të cilat meritojnë të ruhen dhe t’u përcillen brezave të rinj. Rikthimi i tyre është dëshmi e përkushtimit të Komunës së Dragashit për të mbështetur aktivitetet që forcojnë lidhjen me historinë, kulturën dhe traditat e vendit tonë”, theksohet në njoftim.

Xheladini ka falënderuar organizatorët, garuesit dhe të gjithë pjesëmarrësit për kontributin e tyre në suksesin e këtij manifestimi tradicional, i cili riktheu një nga ngjarjet më të dashura të trashëgimisë kulturore të Opojës./PrizrenPress.com/

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