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Rahoveci shënon Ditën e Çlirimit, Latifi: Liria është amanet që duhet ruajtur

By admin

Të dielën e 14 qershorit, Komuna e Rahovecit ka shënuar Ditën e Çlirimit.

Me këtë rast është organizuar edhe një seancë solemne në Kuvendin Komunal.

Në këtë seancë janë nderuar dëshmorët, martirët dhe veteranët e luftës, duke vlerësuar lartë sakrificën e të gjithë atyre që kanë kontribuar në lirinë e vendit.

Në fjalën e tij, kryetari i kësaj komune, Samjl Latifi ka thënë se 14 qershori shënon një datë të rëndësishme historike, duke kujtuar çmimin e madh të lirisë dhe obligimin e institucioneve dhe qytetarëve për ta ruajtur dhe zhvilluar atë për brezat e ardhshëm.

“Urime 14 Qershori – Dita e Çlirimit të Rahovecit. Lavdi e përjetshme të rënëve për liri!”, ka thënë ndër të tjerash Latifi.

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