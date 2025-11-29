3.6 C
Abdixhiku në Prizren: E pashë gatishmërinë e njerëzve tanë për t’u ngritur

Në një postim në Facebook, ai ka deklaruar se pati edhe një shëtitje në qytetin e bukur të Prizrenit që tha se i jep energji dhe frymëzim.

“Faleminderit të gjithëve që po e bëni LDK-në forcën e shpresës. Faleminderit për pritjet e ngrohta dhe për një ditë që na mbushi me gjallëri e besim. Le ta çojmë këtë mobilizim deri në festën e dhjetorit”.

“Sot pashë gjallërinë e një qyteti që flet kulturë e histori; një qyteti që e di rrugën e vet”, ka thënë Abdixhiku.

Ai ka theksuar se sot e ka parë gatishmërinë e njerëzve të LDK-së për t’u ngritur, për t’u bashkuar, dhe për t’i dhënë vendit qeverisjen e dinjitetshme që e meriton.

