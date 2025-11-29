3.6 C
Prizren
E shtunë, 29 Nëntor, 2025
Policia konfirmon vdekjen e një personi në Prizren, dyshohet për vetëvrasje

By admin

Një person në Prizren është gjendur pa shenja jete.

Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për Rajonin e Prizrenit, Shaqir Bytyqi.

“Sot, më datë 29.11.2025, rreth orës 13:30, policia ka pranuar informatën se në banesën e tij në rrugën ‘Rifat Krasniqi’ në Prizren, një person është gjetur pa shenja jete”, ka thënë Bytyqi.

“Në vendngjarje kanë dalë njësitet policore, ku nga dëshmitari – familjar i viktimës – është marrë informacioni se viktima, Xh. B. (32 vjeç), është gjetur pa shenja jete në banesën e tij dhe pranë tij është gjetur një armë”.

Prokurorët dhe hetuesit janë njoftuar për rastin, dhe tashmë është iniciuar si “Hetim i vdekjes”.

