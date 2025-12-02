4.3 C
Prizren
Kryeprokurorët e Prizrenit dhe Gjakovës zhvillojnë takim të përbashkët me ekspertët e Britanisë së Madhe

Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Prizren, Petrit Kryeziu dhe Kryeprokurori i Prokurorisë Themelore në Gjakovë, Enis Gashi, kanë zhvilluar sot një takim pune të përbashkët me dy ish-Kryeprokurorët e Mbretërisë së Bashkuar, z.Nick Hawkins dhe z.Douglas Mackay, të cilët aktualisht janë përfaqësues të projektit rajonal “Integriteti Gjyqësor”, të mbështetur nga Qeveria Britanike dhe i zbatuar nga organizata Security Criminal Justice Solutions (SCJS), në kuadër të bashkëpunimit ndërkombëtar për forcimin e kapaciteteve institucionale.

Qëllimi i takimit ishte prezantimi dhe diskutimi i politikës së re të sigurimit të cilësisë së punës me lëndë, e cila synon rritjen e profesionalizmit, efikasitetit dhe përgjegjësisë institucionale, bazuar në standardet etike dhe operacionale të përcaktuara në Kodin e Etikës dhe rregulloret e Prokurorisë së Shtetit.

 

Ekspertët britanikë ofruan komentet dhe rekomandimet e tyre lidhur me standardizimin e procedurave të brendshme, vlerësimin e rrezikut institucional dhe përmirësimin e transparencës, duke theksuar rëndësinë e harmonizimit të praktikave vendore me standardet bashkëkohore evropiane.

Gjatë takimit u theksua rëndësia e zbatimit të standardeve të cilësisë në të gjitha veprimtaritë e prokurorisë, forcimi i integritetit profesional dhe kulturës së përgjegjësisë, rritja e transparencës dhe komunikimit me palët relevante, standardizimi i procedurave të brendshme dhe ngritja e cilësisë së punë në Institucionin e Prokurorit të Shtetit.

Pjesëmarrësit vlerësuan lartë bashkëpunimin me partnerët ndërkombëtarë dhe theksuan se angazhimi i ekspertëve britanikë përfaqëson një mbështetje të rëndësishme në procesin e modernizimit dhe reformimit të sistemit prokurorial.

Prokuroritë Themelore në Prizren dhe Gjakovë mbeten të përkushtuara në zbatimin e plotë të politikave të avancuara të sigurimit të cilësisë dhe në vazhdimin e bashkëpunimit me partnerët ndërkombëtarë për ngritjen e standardeve profesionale dhe forcimin e sundimit të ligjit.

