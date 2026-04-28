OVL e UÇK-së: Keqkuptimi në Has është tejkaluar, bashkëluftëtarët mbeten të bashkuar

Organizata e Veteranëve të Luftës së Ushtria Çlirimtare e Kosovës (OVL e UÇK-së) ka njoftuar se një keqkuptim i ndodhur disa ditë më parë në zonën e Hasit tashmë është tejkaluar, duke rikthyer unitetin mes bashkëluftëtarëve.

Në një reagim publik, OVL e UÇK-së thekson se pavarësisht situatave të përkohshme, lidhja dhe solidariteti mes veteranëve mbetet i pathyeshëm.

“Një keqkuptim i disa ditëve më parë në Has, sot mori fund. Bashkëluftëtarët janë dhe do të mbeten gjithmonë të bashkuar”, thuhet në deklaratë.

Organizata vlerëson se fryma e bashkimit dhe respektit reciprok është thelbësore për ruajtjen e vlerave të luftës dhe për kontributin e përbashkët në shoqëri.

Marketing

