Bashkimi përballë GO+ Pejës në Kupën e Kosovës

Në shortin e hedhur nga Federata e Basketbollit të Kosovës, Bashkimi ka mësuar kundërshtarin e saj për fazën çerekfinale të Kupës së Kosovës. Skuadra portokalli do të përballet me GO+ Pejën, në një duel që pritet të sjellë shumë rivalitet dhe emocion, raporton PrizrenPress.

Sistemi i garës parashikon zhvillimin e dy ndeshjeve në këtë fazë, dhe skuadra më e mirë nga të dyja takimet do të sigurojë kalimin në gjysmëfinale. Ndeshjet e para të çerekfinales do të luhen më 24 dhe 25 dhjetor.

Nëse Bashkimi kalon tutje, në gjysmëfinale do të përballet me fituesin e çiftit Vëllaznimi – Sigal Prishtina, duke u hapur rrugë edhe më shumë emocioneve drejt finales së madhe.

Kampionja aktuale e Kupës është skuadra e Trepçës, e cila këtë vit nis mbrojtjen e trofeut kundër Golden Eagle Yllit.

Kupa e Kosovës pritet të sjellë ndeshje të forta, e Bashkimi synon të shënojë një tjetër sukses në këtë kompeticion prestigjioz./PrizrenPress.com/

