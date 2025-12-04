9.7 C
Bashkimi synon fitoren e tetë radhazi në Gjakovë

By admin

Sot, në orën 18:45, Bashkimi përballet me Vëllaznimin në Gjakovë, në ndeshjen e dytë mes tyre këtë sezon.

Portokallezinjtë janë skuadra e vetme pa humbje, me 7 fitore në 7 takime, ndërsa Kuqezinjtë kanë regjistruar vetëm 1 fitore dhe 6 humbje.

Duelin e parë në Prizren e fitoi bindshëm Bashkimi me shifrat 69:106./PrizrenPress.com/

Ekstradohet nga Hungaria në Kosovë, 49-vjeçari nga Gjonaj i Prizrenit i dënuar për kultivim e shitje të drogës
Bashkimi kërkon finalen e Kupës

