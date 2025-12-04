Bashkimi synon fitoren e tetë radhazi në Gjakovë

Sot, në orën 18:45, Bashkimi përballet me Vëllaznimin në Gjakovë, në ndeshjen e dytë mes tyre këtë sezon.
Portokallezinjtë janë skuadra e vetme pa humbje, me 7 fitore në 7 takime, ndërsa Kuqezinjtë kanë regjistruar vetëm 1 fitore dhe 6 humbje.
Duelin e parë në Prizren e fitoi bindshëm Bashkimi me shifrat 69:106./PrizrenPress.com/
