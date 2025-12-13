2.7 C
Prizren
E shtunë, 13 Dhjetor, 2025
Liria dhe Drini i Bardhë përballen sot në Prizren

Liria e Prizrenit zhvillon sot një ndeshje miqësore përballë Drinit të Bardhë, në kuadër të përgatitjeve për vazhdimin e garave.

Takimi do të luhet në stadiumin “Përparim Thaçi” në Prizren, me fillim nga ora 13:00, raporton PrizrenPress.

Për skuadrën prizrenase, kjo ndeshje shërben si test i rëndësishëm për vlerësimin e formës së ekipit dhe për dhënien e minutave lojtarëve, nën drejtimin e trajnerit Liridon Leci. Nga ana tjetër, edhe Drini i Bardhë synon të shfrytëzojë miqësoren për të testuar gjendjen e skuadrës së tij.

Edhe pse me karakter miqësor, përballja pritet të ofrojë rivalitet dhe intensitet në fushë./PrizrenPress.com/

Substanca narkotike dhe armë zjarri i gjenden një personi në Prizren, dërgohet në mbajtje

