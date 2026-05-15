“Nuk është lajmëruar qe dy ditë” – zhduket 24-vjeçarja nga Prizreni, bashkëshorti kërkon ndihmën e policisë

Një rast i zhdukjes së një të reje po hetohet në Prizren, pasi B. D. rreth 24 vjeç është larguar nga shtëpia dhe nuk është kthyer më, mëson Sinjali nga burime të afërta me rastin.
Sipas informatave, bashkëshorti i saj A. K rreth 33 ka raportuar se 24-vjeçarja qe dy ditë nuk është paraqitur dhe nuk ka kontaktuar me familjen.
Burimet bëjnë të ditur se sipas deklarimit të tij, mes tyre nuk kishte pasur probleme dhe kjo është hera e parë që ajo largohet pa njoftim.
Rasti është raportuar në rrugën “Enkelejt-Arban” në Prizren, ndërsa njësia e hetimeve të stacionit policor ka nisur veprimet për lokalizimin e saj.
