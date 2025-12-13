2.7 C
Prizren
E shtunë, 13 Dhjetor, 2025
type here...

LajmeSiguri

Substanca narkotike dhe armë zjarri i gjenden një personi në Prizren, dërgohet në mbajtje

By admin

Policia  në Prizren ka arrestuar një person të dyshuar, pasi gjatë kontrollit tek i njëjti janë gjetur dhe konfiskuar substanca që dyshohet se janë narkotike, si dhe një armë zjarri.

Sipas njoftimit të Policisë, ngjarja ka ndodhur dje rreth orës 14:50, në rrugën “Ekrem Rexha” në Prizren.

Express Kredi nga BiCredit

Pas arrestimit, policia ka kryer kontroll edhe në banesën e të dyshuarit, ku janë gjetur dhe konfiskuar prova të shumta.

” Janë sekuestruar 825.34 gramë marihuanë, 0.64 gramë kokainë, nëntë kekë ëmbëlsira të përgatitura me marihuanë me peshë 257.03 gramë, pajisje për përgatitjen e narkotikëve, 680 euro para të gatshme, dy telefona mobilë, si dhe një veturë. Me vendim të prokurorit kompetent, i dyshuari është dërguar në mbajtje”, thuhet në njofitmin e PK-se.

Marketing

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Dy të lënduar nga aksidenti në autostradën ‘Ibrahim Rugova’
Next article
Liria dhe Drini i Bardhë përballen sot në Prizren

Më Shumë

Fokus

Aksident i rëndë në Autostradën “Ibrahim Rugova”, dyshohet për të vdekur

Një aksident i rëndë trafiku ka ndodhur mëngjesin e sotëm në autostradën ”Ibrahim Rugova”. Sipas pamjeve të siguruara nga televizioni plus në aksident janë përfshirë...
Fokus

Arrestohet një shtetas i Shqipërisë në Prizren nën dyshimin për ngacmim

Një shtetas i Shqipërisë është arrestuar dje në Prizren, pasi që dyshohet se ka ngacmuar një grua. Policia e Kosovës ka bërë të ditur se...

Konfirmohen dy të vdekur në aksidentin e autostradës “Ibrahim Rugova”

Me letërnjoftim serb të falsifikuar, ia bart pronën të tretëve pa dijeni – arrestohet i dyshuari në Prizren

Prizren, ankohen drushitësit, bizneset e tyre janë drejt mbylljes

Isni Kilaj arrin në shtëpi pasi u lirua me kusht nga Gjykata Speciale, djali i tij e publikon fotografinë

Totaj: E respektoj vendimin e dorëheqjes së drejtorit Çelë Lamaj

Super ndeshje në Rahovec: Bashkimi mposhtet sërish

Specialja liron me kusht Isni Kilajn

Derbi verdhezi i takon pejanëve 

Atmosfera festive po fillon në Prizren

Ngacmon të miturën në market në Prizren, i dyshuari rezulton i kërkuar për vjedhje

Komunizmi ka vdekur

Çeku: Projekte të mëdha kulturore e sportive po marrin formë në rajonin e Prizrenit

Rikthim spektakolar i kampionit: Trepça përmbys Bashkimin nga -15 në +7

LDK-ja në Prizren mobilizohet për zgjedhjet e 28 dhjetorit

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne