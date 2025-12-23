5.5 C
Sport

Gjeraj merr sërish çmimin “Trajner i Dalluar”

By admin

Trajneri i Drinit të Bardhë, Robert Gjeraj, është nderuar për të dytin vit radhazi me çmimin “Trajner i Dalluar” nga Komuna e Prizrenit, duke dëshmuar edhe një herë përkushtimin, profesionalizmin dhe kontributin e tij të pandërprerë në zhvillimin e klubit.

Në reagimin e Drinit të Bardhë thuhet se ky vlerësim nuk përfaqëson vetëm sukses personal të trajnerit, por është rezultat i punës së përbashkët me futbollistët, stafin dhe mbështetjen e vazhdueshme gjatë gjithë vitit.

“Ky nuk është vetëm sukses individual, por edhe i klubit dhe futbollistëve me të cilët ka punuar, si dhe i të gjithë atyre që i kanë qëndruar pranë si në momentet e vështira, ashtu edhe në ato të suksesshme”, thuhet në njoftimin e klubit./PrizrenPress.com/

FC Prizreni shpallet “Klubi i Dalluar i Vitit 2025”
Prokuroria e Prizrenit kërkon 30 ditë paraburgim për dy të dyshuar për ryshfet në Vërmicë

