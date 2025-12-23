5.5 C
Prizren
E martë, 23 Dhjetor, 2025
type here...

Sport

FC Prizreni shpallet “Klubi i Dalluar i Vitit 2025”

By admin

FC Prizreni është vlerësuar me çmimin “Klubi i dalluar i vitit 2025” në ceremoninë “Laureatët 2025”, organizuar nga Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport e Komunës së Prizrenit. Ky çmim pasqyron punën e vazhdueshme të klubit, rezultatet sportive dhe kontributin e tij në zhvillimin e futbollit në Prizren.

Trajneri i klubit, Bekim Bakaj, është nderuar me çmimin “Trajner i dalluar i vitit 2025”, për profesionalizmin dhe udhëheqjen e ekipit gjatë vitit.

Vlerësime janë ndarë edhe për futbollistët e klubit: Neki Likaj është shpallur “Futbollist i dalluar i vitit 2025”, ndërsa talenti i ri Dielli Gjurgji është vlerësuar si “Shpresa e futbollit”.

FC Prizreni ka falënderuar Komunën e Prizrenit dhe të gjithë mbështetësit për përkrahjen e vazhdueshme. Clubi theksoi se ky sukses është nxitje për të vijuar me synime edhe më të mëdha në sezonet e ardhshme.

Marketing

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Aksident i rëndë në autostradën “Ibrahim Rugova”
Next article
Gjeraj merr sërish çmimin “Trajner i Dalluar”

Më Shumë

Lajme

Pagesë me këste/ Shiten 4 banesa në Prizren

Katër banesa moderne në zonat më të mira të Prizrenit, me mundësi pagese fleksibile në këste. Lokacionet • 3 banesa në lagjen Dardania, rruga kryesore Prizren...
Fokus

“Iu përkeqësua gjendja”, detaje të reja nga vdekja e 12-vjeçares në Prizren

Rreth vdekjes së 12-vjeçares L.Shala, në Pediatrinë e Prizrenit, për Klankosova.tv janë deklaruar nga spitali i qytetit.   Shefajet Berisha nga Spitali i Prizrenit, thotë se...

Po restaurohet Kulla e Hajrulla Çantës në Rahovec, aset i mbrojtur i trashëgimisë kulturore

Aulona Muhadri dhe Merisa Bilalli, pjesë e 5-shes më të mirë të vitit

Therje me thikë në Prizren, arrestohet i dyshuari për tentim vrasje

LDK-ja mban tubime sot në Dragash, Prizren, Suharekë e Prishtinë, Abdixhiku shpalos programin

Prokuroria e Prizrenit kërkon 30 ditë paraburgim për dy të dyshuar për ryshfet në Vërmicë

Vjedhje e rëndë në Prizren, një personit i grabiten para të gatshme e stoli ari nga vetura, policia heton rastin

Alis triumfon në Fest 64 – “Nân” do të përfaqësojë Shqipërinë në Eurovision

Fest 64: Sonte në mbrëmje mbahet finalja e madhe, 23 këngëtarë garojnë për çmimin që i dërgon në Eurovizion

Bedri Hamza me përfaqësuesit e bizneseve në Prizren: Lehtësira fiskale dhe qasje më e mirë në kredi

Bedri Hamza e nis sot fushatën me tubim në Prizren

E trishtë! 12-vjeçares që vdiq në Spitalin e Prizrenit nesër i jepet lamtumira

Komuna e Dragashit nënshkruan memorandum për menaxhimin e pyllëzimeve në Restelicë

Prizren, anulohet repriza e “Komedia e Zezë” pas lëndimit të aktorit

Diaspora ia mësyn Kosovës, kjo është gjendja në pikat kufitare 

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne