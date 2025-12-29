4.7 C
Kulture

Hapet konkursi për poezi “Flaka e Janarit” në Malishevë

By admin

Drejtoria për Kulturë, Rini dhe Sport në Malishevë ka shpallur konkursin tradicional të poezisë “Flaka e Janarit”, i cili organizohet në kuadër të aktiviteteve për shënimin e 36-vjetorit të ngjarjeve të janarit 1990.

Konkursi mbetet një nga aktivitetet letrare më të rëndësishme të komunës, duke mbledhur krijues nga trevat e ndryshme shqiptare, raporton PrizrenPress.

Sipas njoftimit, tematika e poezive është e lirë dhe secili poet mund të marrë pjesë vetëm me një poezi, duke konkurruar me emër dhe mbiemër. Një nga kushtet kryesore është pjesëmarrja fizike e autorëve në orën letrare, gjatë së cilës juria profesionale do të vlerësojë krijimet në prani të tyre. Vetëm poezitë e poetëve të pranishëm do të futen në garë për çmim.

Në orën letrare do të ndahen pesë çmime, të kategorizuara si vijon:

Për poetët e rritur: Çmimi i parë – 100 €, Çmimi i dytë – 70 € dhe Çmimi i tretë – 50 €

Për nxënësit e komunës së Malishevës: Nxënësit e SHML – Çmimi i parë 50 € dhe Nxënësit e SHFMU – Çmimi i parë 50 €

Konkursi është i hapur nga 29 dhjetori 2025 deri më 23 janar 2026, në orën 16:00.

Drejtoria fton të gjithë poetët, të rinj e të afirmuar, të marrin pjesë dhe të kontribuojnë me krijimtarinë e tyre në këtë ngjarje të rëndësishme kulturore që kultivon traditën dhe letërsinë shqipe./PrizrenPress.com/

