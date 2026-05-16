Hamza dhe Totaj vizitojnë familje të veteranëve dhe dëshmorëve në Prizren

Kandidati i Partia Demokratike e Kosovës për kryeministër, Bedri Hamza, së bashku me kryetarin e degës së PDK-së në Prizren, Shaqir Totaj, kanë zhvilluar vizita te familja e veteranit të UÇK-së, Naim Gashi, si dhe te familja e dëshmorit – familjen e Fatmire Muhaxhirit.
Totaj, përmes një postimi në rrjete sociale, ka bërë të ditur se gjatë këtyre vizitave ata kanë marrë mbështetjen e familjeve për zgjedhjet e 7 Qershorit.
“Me kandidatin e PDK-së për Kryeministër, Bedri Hamza, kishim kënaqësinë ta vizitojmë sot familjen e veteranit të UÇK-së, Naim Gashi, si dhe familjen e Fatmire Muhaxhirit – familje e dëshmorit, me ç’rast morëm mbështetjen e tyre për zgjedhjet e 7 Qershorit”, ka shkruar Totaj në Facebook.
Ai ka deklaruar se Partia Demokratike e Kosovës synon rikthimin e besimit të qytetarëve dhe orientimin e vendit drejt zhvillimit.
“Partia Demokratike e Kosovës mbetet e gatshme ta rikthejë shpresën te qytetarët, sepse ka ardhur momenti për ndryshim të kursit të aktualitetit politik në Kosovë dhe orientimin e vendit drejt zhvillimit dhe prosperitetit, si subjekt i dëshmuar ndër vite me punë dhe përkushtim”, ka deklaruar Totaj./PrizrenPress.com/
