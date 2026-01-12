Zyliha Miloti feston 80-vjetorin e lindjes

Artistja ikonë e humorit shqiptar, Zyliha Miloti feston sot 80-vjetorin e lindjes.
E lindur dhe e rritur në Shkodër, Miloti i ka dhënë skenës së artit dhe humorit shqiptar, qindra role dhe personazhe në teatër dhe kinema. Figura e saj ka shoqëruar breza të tërë artdashësish duke sjellë humor të spikatur dhe të qeshura.
Zyliha Miloti, është vlerësuar me titullin Mjeshtre e Madhe dhe tituj të tjerë të shumtë, për kontributi e saj të çmuar në artin dhe kulturën shkodrane dhe më gjerë.
Me rastin e 80-vjetorit të lindjes së saj, kryebashkiaku i Shkodrës Benet Beci përcolli urimet e tij.
“Që në moshën 14-vjeçare, ajo u ngjit për herë të parë në skenë dhe 66 vite më pas, vazhdon ende të dhurojë humor të pakrahasueshëm. Me personazhe që na kanë bërë të qeshim e të reflektojmë, dhe batuta që kanë kaluar nga një brez te tjetri, Zyliha Miloti ka qenë dhe mbetet një nga shtyllat e humorit shqiptar”, tha Beci.
Zyliha Miloti nderohet jo vetëm si një artiste e spikatur, por edhe si një figurë që ka lënë gjurmë të thella në kujtesën e parodisë shkodrane dhe artit shqiptar./atsh/
