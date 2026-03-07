Laura Fazliu fiton medaljen e argjendtë në Grand Prix Upper Austria 2026

Xhudistja kosovare Laura Fazliu ka fituar medaljen e argjendtë në turneun ndërkombëtar Grand Prix Upper Austria 2026, duke vazhduar sukseset e xhudos kosovare në arenën ndërkombëtare.
Fazliu ishte e lirë në xhiron e parë, ndërsa në raundin e dytë mposhti me Ippon garuesen Leila Mazouzi nga Slovenia. Në çerekfinale ajo triumfoi me Waza-ari ndaj Nina Cvjetko nga Croatia.
Në gjysmëfinale, Fazliu dominoi ndaj gjermanes Sara-Joy Bauer nga Germany, duke e mposhtur me Ippon dhe duke siguruar finalen.
Në finalen e madhe, xhudistja kosovare u përball me kampionen olimpike Rafaela Silva nga Brazil. Pas një përballjeje të fortë, Fazliu u mposht me Yuko, duke u renditur në vendin e dytë dhe duke fituar medaljen e argjendtë./PrizrenPress.com/
