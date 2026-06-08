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Në Rogovë të Hasit përkujtohet Komandant Lleshi

By admin

Në Rogovë të Hasit është përkujtuar heroi i kombit Haxhi Hoti – Komandant Lleshi, në 28-vjetorin e rënies së tij heroike.

Me këtë rast, kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka nderuar kujtimin dhe veprën atdhetare të njërit prej luftëtarëve të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

“Sot, në Rogovë të Hasit, nderuam kujtimin për veprën atdhetare të luftëtarit të madh të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, njërit nga bijtë më të mirë të këtij kombi, heroit Haxhi Hoti – Komandant Lleshi, i cili 28 vjet më parë, derisa po u printe 68 bashkëluftëtarëve që po vinin nga Republika e Shqipërisë në luftë për çlirimin e Kosovës, ra në pritën e forcave serbe në malet e Pashtrikut, duke u përjetësuar në altarin e lirisë”, ka deklaruar Latifi.

Ai ka theksuar se sakrifica e Haxhi Hotit mbetet pjesë e lavdishme e historisë së luftës çlirimtare të Kosovës.

“Nderime dhe lavdi për jetë të jetëve, Haxhi Hotit!”, ka përfunduar Latifi./PrizrenPress.com/

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