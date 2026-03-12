Nga disfata në Podujevë, dy zyrtarë të Ballkanit në disiplinore për ofendime

Derisa zhvillohej ndeshja drejtori sportiv i Ballkanit Nderim Nexhipi fyu dhe ofendoi gjyqtarin kryesor të ndeshjes. Njëjtë, mangu nuk mbeti as ndihmës trajneri i suharekasve, Goran Karoglan.
Ballkani u mposht nga Llapi 2-0 në këtë ndeshje, ndërsa lidere u bë Drita që tashmë ka tri pikë më shumë se ata dhe kryeson renditjen pas XXIII xhirosh në Superligë.
E Komisioni i Garave të FFK-së, shkroi kështu për dyshen në fjalë.
“Ndaj: Drejtorit sportiv të FC “Ballkani“ , Nderim Nexhipi. Motivi: Në min 45+2 fyen dhe ofendon gjyqtarin kryesor për çka ndëshkohet me karton të kuq direkt. Sipas raportit të gjyqtarit kryesor të ndeshjes Llapi-Ballkani.
Ndaj: Nd/trajnerit Goran Karogllan. Motivi: Motivi: Në min 45+2 fyen dhe ofendon gjyqtarin kryesor për çka ndëshkohet me karton të kuq direkt. Sipas raportit të gjyqtarit kryesor tëndeshjes Llapi-Ballkani.”
Marketing
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren