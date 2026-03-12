15.3 C
Prizren
E enjte, 12 Mars, 2026
Nga disfata në Podujevë, dy zyrtarë të Ballkanit në disiplinore për ofendime

By admin

Derisa zhvillohej ndeshja drejtori sportiv i Ballkanit Nderim Nexhipi fyu dhe ofendoi gjyqtarin kryesor të ndeshjes. Njëjtë, mangu nuk mbeti as ndihmës trajneri i suharekasve, Goran Karoglan.

Ballkani u mposht nga Llapi 2-0 në këtë ndeshje, ndërsa lidere u bë Drita që tashmë ka tri pikë më shumë se ata dhe kryeson renditjen pas XXIII xhirosh në Superligë.

E Komisioni i Garave të FFK-së, shkroi kështu për dyshen në fjalë.

“Ndaj: Drejtorit sportiv të FC “Ballkani“ , Nderim Nexhipi. Motivi: Në min 45+2 fyen dhe ofendon gjyqtarin kryesor për çka ndëshkohet me karton të kuq direkt. Sipas raportit të gjyqtarit kryesor të ndeshjes Llapi-Ballkani.

Ndaj: Nd/trajnerit Goran Karogllan. Motivi: Motivi: Në min 45+2 fyen dhe ofendon gjyqtarin kryesor për çka ndëshkohet me karton të kuq direkt. Sipas raportit të gjyqtarit kryesor tëndeshjes Llapi-Ballkani.”

