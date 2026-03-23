6.7 C
Prizren
E martë, 24 Mars, 2026
type here...

FokusSport

Bashkimi triumfon në kryeqytet

By admin

Bashkimi ka shënuar një fitore shumë të rëndësishme në kryeqytet, duke mposhtur Sigal Prishtina me rezultat 77:87, raporton PrizrenPress.

Prizrenasit zhvilluan një ndeshje të mirë dhe arritën të ruajnë epërsinë në momentet vendimtare, duke e mbyllur takimin me dhjetë pikë dallim. Kjo fitore për Bashkimin përbën një hap të madh drejt sigurimit të vendit të dytë në tabelë, pozitë që dërgon drejtpërdrejt në gjysmëfinalet e “Play-off”-it.

Në anën tjetër, bardhekaltrit nuk po kalojnë një periudhë të mirë në elitën e basketbollit kosovar dhe deri në fund të kampionatit do të kenë edhe tri “finale” për të siguruar pjesëmarrjen në garat shtesë./PrizrenPress.com/

Marketing

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren


https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/

Previous article
Operacion antidrogë në Suharekë, arrestohen dy persona

Më Shumë

Lajme

Zafir Berisha uron besimtarët myslimanë për Fitër Bajramin

Kryetari i Bashkimit Demokratik, Zafir Berisha, ka uruar besimtarët e fesë islame me rastin e festës së Fitër Bajramit. Ai bëri të ditur se sot,...
Sport

Caktohen skuadrat gjysmëfinaliste të Final 4 në Ligën Unike të meshkujve

Pas përfundimit të garave të rregullave janë përcaktuar katër skuadrat gjysmëfinaliste në Ligën Unike të Meshkujve. Nga Grupi A më herët janë kualifikuar Besëlidhja dhe...

Vdes Chuck Norris, aktori ikonik i filmave aksion

Totaj emëron drejtorin e ri të Pronës dhe Çështjeve Ligjore në Prizren

Totaj uron Fitër Bajramin: Solidariteti dhe vlerat njerëzore na bëjnë më të bashkuar

Krasniqi takon Taskforcën komunale për mbrojtjen e mjedisit në Malishevë

Subvencionet e papranuara për energji për dhjetor e janar merren nga nesër

Spektakli i basketbollit mbarëshqiptar zbarkon në Prizren, nis beteja për trofeun e Ligës Unike

Besimtarët në Prizren falin Bajramin me plisa në kokë

QKMF-ja në Prizren pranon donacion me pajisje mjekësore

Përballjet e fundit para Final 4

Aktgjykim lirues, përforcon narrativën e luftës për liri dhe pavarësi

Totaj priti përfaqësuesit e Zyrës Kombëtare të Auditimit për të forcuar transparencën në Prizren

150 pako ushqimore për familjet në nevojë në Malishevë

Për 320 vende, mbi 1 mijë aplikantë në Forca e Sigurisë së Kosovës

Nis rritja e çmimeve në linjën Prishtinë-Prizren

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne