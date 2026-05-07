Sot mbahet Kuvendi Zgjedhor i AAK-së në Prizren

Dega e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) në Prizren i nënshtrohet sot procesit të brendshëm zgjedhor.
Në ambientet e Hotel “Tesara”, duke filluar nga ora 17:00, delegatët e këtij subjekti do të zgjedhin kryetarin e ri dhe strukturat drejtuese të degës.
Kuvendi zgjedhor vjen në një moment kyç për AAK-në në Prizren, pas njoftimit se kryetari i deritashëm, Besnik Krasniqi, se nuk do të kërkojë një mandat të ri.
Ky vendim ka hapur rrugën për emra të rinj që synojnë marrjen e timonit të partisë në një prej qyteteve kryesore të vendit.
