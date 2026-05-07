19.8 C
Prizren
E enjte, 7 Maj, 2026
type here...

Fokus

Sot mbahet Kuvendi Zgjedhor i AAK-së në Prizren

By admin

Dega e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës (AAK) në Prizren i nënshtrohet sot procesit të brendshëm zgjedhor.

Në ambientet e Hotel “Tesara”, duke filluar nga ora 17:00, delegatët e këtij subjekti do të zgjedhin kryetarin e ri dhe strukturat drejtuese të degës.

Kuvendi zgjedhor vjen në një moment kyç për AAK-në në Prizren, pas njoftimit se kryetari i deritashëm, Besnik Krasniqi, se nuk do të kërkojë një mandat të ri.

Ky vendim ka hapur rrugën për emra të rinj që synojnë marrjen e timonit të partisë në një prej qyteteve kryesore të vendit.

Marketing

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
“Prapë nata erdhi” – kënga e re e Mentor Mazrekut vjen si baladë e lehtë

Më Shumë

Lajme

Më 11 maj, organizohet manifestimi tradicional “Shtigjet e Lirisë”, në nderim të heroit Ilir Konushevci

Të hënën, më 11 maj 2026, organizohet manifestimi tradicional “Shtigjet e Lirisë”, në nderim të heroit dhe komandantit të logjistikës së UÇK-së, gjeneral major...
Sport

Drini i Bardhë nuk ia del në Mitrovicë

Drini i Bardhë është mposhtur në transfertë nga lideri Mitrovica me rezultat 2:0, në kuadër të Ligës së Dytë të Kosovës. Skuadra vendase siguroi fitoren falë...

“Roeli po thotë ‘babi’”, Selvija prek me postimin në ditën e lindjes së Shpat Kasapit

Këta janë 4 lojtarët që udhëhoqën Bashkimin dhe Borën në këtë seri me më së shumti pikë

Vjosa Duraj emërohet Drejtoreshë e Tatimit në Pronë në Prizren

Malisheva e shokon në fund Prishtinën

Zgjatet orari i QKMF-së në Prizren

“Ekoregjioni” nis përditësimin e të dhënave për të gjithë klientët në Prizren

Ynem Berisha thyen rekorde, 12 trofe në 5 vite me KBF Bashkimin

Haxhiu bëri homazhe në 27-vjetorin e masakrës në Bukosh të Suharekës: Serbia kreu spastrim etnik dhe gjenocid në Kosovë

Në Prizren përkujtohet dëshmori Halil Gashi

Bashkimi në finale

Osmani me Haxhi Avdylin në Has, marrin pjesë në festivalin tradicional “Hasi Jehon”

Nesër bllokohet rruga “Halil Berisha” në Prizren për shkak të punimeve në kanalizim

“Prapë nata erdhi” – kënga e re e Mentor Mazrekut vjen si baladë e lehtë

Rexhep Qosja, një gjeni i pavdekshëm

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne