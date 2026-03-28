Bashkimi synon finalen para publikut vendas

Bashkimi dhe Prishtina përballen sonte në ndeshjen e tretë të gjysmëfinales së Play-offit në Superligën e Femrave, raporton PrizrenPress.
Takimi zhvillohet në Palestrën Sportive “Sezai Surroi” në Prizren, me fillim nga ora 19:30, ndërsa hyrja për tifozët do të jetë falas.
Bashkimi vjen në këtë përballje me epërsi 2:0 në seri, pas dy fitoreve bindëse ndaj Prishtinës, dhe synon ta mbyllë serinë para publikut vendas për të siguruar një vend në finale.
Në anën tjetër, Prishtina do të kërkojë fitore për të zgjatur serinë dhe për të mbajtur gjallë shpresat për kualifikim.
Ndeshja pritet të sjellë atmosferë të zjarrtë në palestër dhe përkrahje të madhe për skuadrën vendase./PrizrenPress.com/
