16.8 C
Prizren
E mërkurë, 13 Maj, 2026
type here...

Fokus

Totaj për rastin e Nait Hasanit: Në listën përfundimtare janë përfshirë edhe emra që s’janë propozuar nga dega e PDK

By admin

Shaqir Totaj ka dhënë detaje shtesë për futjen në listë të Nait Hasanit.

Kjo pasi që Totaj dje kishte thënë në një deklaratë se Hasani nuk do të jetë pjesë e listës zgjedhor të PDK-së.

Por, sot Totaj ka dalë përsëri me një sqarim shtesë lidhur me këtë çështje.

Përmes, një postimi në profilin e tij në rrjetin social Facebook, Totaj ka shkruar se e ka obligim që opinionin publik ta informojë drejtë, duke treguar edhe listën e kandidatëve të propozuar nga dega e PDK-së, në Prizren.

Postimi i tij i plotë:

Të nderuar,

Kemi obligim që opinionin publik ta informojmë drejt.

Pas kompromitimit të procesit të numërimit të votave në zgjedhjet nacionale të Dhjetorit 2025, kryetari i PDK-së z. Bedri Hamza, në një intervistë në TV Klan Kosova, kishte kërkuar reflektim dhe përgjegjësi nga lidershipi i degës së PDK-së në Prizren dhe nga unë si kryetar i saj.

Pas konsultimeve të brendshme, unë dhe kryesia e degës në Prizren kemi reflektuar me përgjegjësi politike dhe morale.

Personat emrat e të cilëve u përmendën në atë proces nuk janë propozuar nga dega e PDK-së në Prizren për të qenë pjesë e listës së kandidatëve. Madje, disa prej tyre janë tërhequr publikisht nga gara deri në përfundimin e procesit ligjor.

Megjithatë, në listën përfundimtare të PDK-së janë përfshirë kandidatë emrat e të cilëve janë përmendur në procesin e kompromituar të numërimit të votave.

Sidoqoftë, ne do ta vazhdojmë garën me përkushtim të plotë dhe kontribut maksimal.

Në vijim, lista e kandidatëve të propozuar nga dega e PDK-së në Prizren:

1. Faruk Bojaxhiu

2. Jona Hoxhaj

3. Shkelzen Kastrati

4. Endra Luzha

5. Adelina Beqiri-Minci

6. Betim Ramadani

7. Lumnije Rakaj

8. Xhafer Hoxha

9. Lajde Kolgjeraj

Me respekt dhe konsideratë.

Marketing

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Zbuloni materialet më të mira të tekstilit luksoz – Vizitoni pikat e Fa&Be Tex në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Lumnije Rakaj kandidon për deputete nga radhët e PDK-së
Next article
Nait Hasani konfirmon se do garojë për deputet: Po, do të jem në listë

Më Shumë

Sport

Shorter – Cheese, duel i yjeve në gjysmëfinale të Play-off-it

Gjysmëfinalja e “Play-off”-it në ProCredit Superligë mes Bashkimit dhe Borës ka prodhuar një nga duelet më të forta individuale të sezonit, ku Shannon Shorter...
Sport

Lejson Zeqiri i Bashkimit shpallet MVP i publikut

Lejson Zeqiri, basketbollist i Bashkimit, është shpallur MVP i publikut nga ndjekësit e rrjeteve sociale të FBK-së, pas paraqitjes së tij ndaj Borës. Zeqiri realizoi...

Tre arinj futen në oborrin e një shtëpie në Hoçë të Prizrenit, u vërsulen disa banorëve që i incizonin

Më 16 maj hidhet shorti për renditjen e subjekteve politike në fletëvotim

Shënohet Dita Ndërkombëtare e Infermierisë në Suharekë

Spitali Rajonal i Prizrenit pajiset me aparat të ri, donacion nga Komuna

Totaj për përfshirjen e Limajt në listën e PDK-së: Nuk është çështje personale e imja, vendos kryesia

Drini i Bardhë “shpërthen” në Gjonaj, gjashtë gola ndaj Dardanisë

Haxhi Avdyli kërcënohet me dajak në Facebook

Nis ndërtimi i rrethrrotullimit të ri në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Rexhaj për bashkëpunimin e LDK-së me Vjosa Osmanin: Është koalicion i zorit

“S’e kemi propozuar Nait Hasanin e as të tjerët..”, Totaj thotë se në listë nuk janë ata që dyshohen për manipulim me vota

Totaj priti ish-presidenten Atifete Jahjaga, u diskutu për projektin “Murali Çast”

Përkujtohet Ekrem Rexha – Drini

Nait Hasani konfirmon se do garojë për deputet: Po, do të jem në listë

Rriten rastet me fruth, QKMF në Rahovec hap vaksinimin edhe gjatë festës

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne