Liria në kërkim të pikëve të reja në Istog

Liria do të vazhdojë garën në Raiffeisen Liga e Parë me një transfertë të rëndësishme ndaj Istogut, në kuadër të javës së 26-të të kampionatit.
Ndeshja do të zhvillohet sot, në stadiumin “Demush Mavraj” në Istog, me fillim nga ora 15:00, raporton PrizrenPress.
Skuadra prizrenase hyn në këtë përballje me objektivin për të siguruar pikë të reja dhe për të mbetur në hap me skuadrat kryesuese të tabelës. Forma e mirë në ndeshjet e fundit ka rritur besimin në kampin e Lirisë, e cila synon të vazhdojë serinë pozitive edhe në këtë transfertë.
Në anën tjetër, Istogu do të kërkojë të shfrytëzojë faktorin fushë për të marrë rezultat pozitiv, duke e bërë këtë sfidë edhe më të luftuar./PrizrenPress.com/
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/