Lajme

Shtabi komunal në Malishevë: Nis përgatitja për spërkatjen kundër Etheve Hemorragjike

By admin

Në Malishevë është mbajtur takimi i radhës i Shtabit Komunal për Parandalimin dhe Luftimin e Etheve Hemorragjike, i udhëhequr nga kryetari i shtabit, Amrush Elshani.

Gjatë takimit të djeshëm u raportua për rastet e pickimeve nga rriqrat në territorin e komunës, si dhe u diskutua për përgatitjet dhe organizimin e procesit të spërkatjes së zonave endemike.

“Po ashtu, pjesë e diskutimit ishte edhe repelimi i kafshëve dhe masat parandaluese që po ndërmerren në bashkëpunim me institucionet relevante”, thuhet në njoftimin e komunës, raporton PrizrenPress.

“Sipas raportimeve nga terreni, gjendja aktuale paraqitet e qetë dhe stabile”, thuhet më tej.

Shtabi ka publikuar edhe orarin e spërkatjes selektive në zonat e përcaktuara, me qëllim të parandalimit dhe kontrollit të Etheve Hemorragjike Krime-Kongo (EHKK).

Institucionet komunale mbeten të angazhuara në monitorimin e situatës dhe ndërmarrjen e masave preventive për mbrojtjen e shëndetit publik./PrizrenPress.com/

Marketing

“V. Kryeziu” – Zgjidhje për rregullimin e oborrit të shtëpisë dhe hapësirave tuaja!

Shiten 5 banesa në Prizren – pagesë me këste

Shitet banesa në lagjen “Dardania” të Prizrenit

Realizoni projektet tuaja me BiCredit, partneri juaj i besueshëm financiar në Prizren!

Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Sonte Finalja e Madhe e Eurovision 2026, Alis do të ngjitet i pesti në skenë
Next article
Tenton të godasë policin me veturë, arrestohet i dyshuari në Prizren

Më Shumë

Kulture

Nis edicioni jubilar i festivalit “Anadrinia Jehon” në Rahovec

Në Rahovec ka nisur edicioni jubilar i 25-të i Festivalit Folklorik “Anadrinia Jehon”, i cili po zhvillohet me pjesëmarrjen e ansambleve dhe shoqërive kulturo-artistike...
Fokus

Avdyli: Aty ku është Vjosa, është fitorja

Ish-deputeti Haxhi Avdyli ka publikuar një mesazh mbështetës për kandidaten për presidente nga LDK-ja, Vjosa Osmani, duke theksuar përkrahjen e tij ndaj saj.   Përmes një...

Trupa amerikane e baletit “Magnificat” performon nesër në Prizren

Paradoksi i autenticitetit në epokën e konformitetit Eurovision-ist

Nait Hasani konfirmon se do garojë për deputet: Po, do të jem në listë

DKA në Prizren mban takim me drejtorët e shkollave, në fokus siguria dhe digjitalizimi

Eurovision 2026, zgjidhen 10 finalistët e parë në Vjenë, të gjithë sytë kthehen nga Alis dhe kënga “Nan” në gjysmëfinalen e dytë

Kurti viziton Kalanë e Prizrenit, prezanton projektin 450 mijë eurosh

Mbi 200 motoristë ngjiten në bjeshkët e Pashtrikut, përshkojnë ‘Shtegun e Lirisë’ në nderim të heronjve të UÇK-së

Liria luan ndeshjen e fundit në shtëpi, pret Suharekën në Prizren

Kerasan shpallet kampion i Kosovës në Ligën U18 për meshkuj

Përkujtohen dëshmorët e Brigadës 60 në Greiçec të Suharekës

Totaj për përfshirjen e Limajt në listën e PDK-së: Nuk është çështje personale e imja, vendos kryesia

Shënohet Dita Ndërkombëtare e Infermierisë në Suharekë

Lumnije Rakaj kandidon për deputete nga radhët e PDK-së

Aktakuzë ndaj një personi dhe një kompanie në Dragash, ngarkohen se dërguan aparate të vjetra të fotokopjimit në shkolla në vend të pajisjeve të...

Lajmet e Fundit