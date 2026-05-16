Shtabi komunal në Malishevë: Nis përgatitja për spërkatjen kundër Etheve Hemorragjike

Në Malishevë është mbajtur takimi i radhës i Shtabit Komunal për Parandalimin dhe Luftimin e Etheve Hemorragjike, i udhëhequr nga kryetari i shtabit, Amrush Elshani.
Gjatë takimit të djeshëm u raportua për rastet e pickimeve nga rriqrat në territorin e komunës, si dhe u diskutua për përgatitjet dhe organizimin e procesit të spërkatjes së zonave endemike.
“Po ashtu, pjesë e diskutimit ishte edhe repelimi i kafshëve dhe masat parandaluese që po ndërmerren në bashkëpunim me institucionet relevante”, thuhet në njoftimin e komunës, raporton PrizrenPress.
“Sipas raportimeve nga terreni, gjendja aktuale paraqitet e qetë dhe stabile”, thuhet më tej.
Shtabi ka publikuar edhe orarin e spërkatjes selektive në zonat e përcaktuara, me qëllim të parandalimit dhe kontrollit të Etheve Hemorragjike Krime-Kongo (EHKK).
Institucionet komunale mbeten të angazhuara në monitorimin e situatës dhe ndërmarrjen e masave preventive për mbrojtjen e shëndetit publik./PrizrenPress.com/
