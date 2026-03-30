Gratë malishevase nderohen me mirënjohje për kontributin e tyre në shoqëri

By admin

Në një ceremoni të veçantë dhe plot emocion, të organizuar nga Zyra për Barazi Gjinore në Komunën e Malishevë, nën drejtimin e Vera Bytyçi, u vlerësuan gratë malishevase për rolin dhe kontributin e tyre në jetën shoqërore, kulturore, arsimore dhe institucionale.

Sipas njoftimit të komunës, ky aktivitet u mbajt në shenjë respekti dhe mirënjohjeje për përkushtimin e grave, sakrificat dhe sukseset e tyre ndër vite, si dhe për ndikimin e tyre në zhvillimin e shoqërisë.

Në këtë ngjarje morën pjesë edhe kryetari i Komunës së Malishevë, Ekrem Kastrati, së bashku me shefen e kabinetit Blerta Krasniqi dhe drejtorë të drejtorive komunale. Ai theksoi rëndësinë e fuqizimit të gruas dhe mbështetjes së saj në çdo fushë të jetës.

“Gratë e Malishevë kanë qenë dhe mbeten shtyllë e fortë e shoqërisë sonë. Kontributi i tyre në arsim, kulturë, shëndetësi, administratë dhe jetën publike është i jashtëzakonshëm dhe meriton respektin dhe mbështetjen tonë të vazhdueshme”, u shpreh ai.

Gjatë ceremonisë u ndanë mirënjohje për disa gra dhe familje me kontribut të veçantë: Me mirënjohje u nderua Familja e Dëshmorit Habib Berisha; nga fusha e arsimit u vlerësua Hysnie Mazreku; nga fusha e shëndetësisë u nderua Sadbere Hoxha, nga fusha e biznesit u vlerësua Zemrije Bytyqi-Mazreku dhe nga fusha e sportit u nderua Melisa Berisha.

Ky aktivitet u vlerësua si një mesazh i fuqishëm për rolin e grave në shoqëri dhe rëndësinë e mbështetjes së tyre të vazhdueshme për një të ardhme më të barabartë dhe më të zhvilluar./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

