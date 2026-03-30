6.1 C
Prizren
E martë, 31 Mars, 2026
type here...

Sport

Ismet Munishi ‘braktis’ studiot: Kosovë–Turqi shijohet me zemër, jo me mikrofon

By admin

Trajneri i Lirisë së Prizrenit, Ismet Munishi, ka reaguar me një postim emocional në prag të ndeshjes Kosovë – Turqi, duke bërë të ditur se këtë herë ka zgjedhur të mos jetë pjesë e studiove televizive dhe analizave mediatike.

Ai ka theksuar se ndeshjen do ta përjetojë në mënyrë krejtësisht ndryshe, larg mikrofonave dhe komenteve publike.

“Sot nuk kam nevojë për studio, analiza e as zhurmë mediash. E kam zgjedh ndryshe, me e jetu ndeshjen, jo me e komentu”, ka shkruar Munishi, raporton PrizrenPress.

Ai shton se për të futbolli mbetet ndjenjë e pastër dhe personale: “Kosovë – Turqi shijohet me zemër, jo me mikrofon. Futbolli është ndjenjë… e ndjenjat nuk kanë nevojë për publik”.

Në të njëjtin reagim, Munishi ka kritikuar edhe gjendjen e infrastrukturës sportive në vend, duke u ndalur te stadiumi “Fadil Vokrri”.

“Si gjeneratë e sakrificës bashkë me shokët e mi e shikojmë nga shtëpia, sepse për neve tash nuk keni nevojë, e politikanët na kanë lënë me një stadium që vetëm emrin ‘Fadil Vokrri’ e ka të madh, sepse në realitet është shumë i vogël”, ka shkruar ai./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne