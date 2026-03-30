Ismet Munishi ‘braktis’ studiot: Kosovë–Turqi shijohet me zemër, jo me mikrofon

Trajneri i Lirisë së Prizrenit, Ismet Munishi, ka reaguar me një postim emocional në prag të ndeshjes Kosovë – Turqi, duke bërë të ditur se këtë herë ka zgjedhur të mos jetë pjesë e studiove televizive dhe analizave mediatike.
Ai ka theksuar se ndeshjen do ta përjetojë në mënyrë krejtësisht ndryshe, larg mikrofonave dhe komenteve publike.
“Sot nuk kam nevojë për studio, analiza e as zhurmë mediash. E kam zgjedh ndryshe, me e jetu ndeshjen, jo me e komentu”, ka shkruar Munishi, raporton PrizrenPress.
Ai shton se për të futbolli mbetet ndjenjë e pastër dhe personale: “Kosovë – Turqi shijohet me zemër, jo me mikrofon. Futbolli është ndjenjë… e ndjenjat nuk kanë nevojë për publik”.
Në të njëjtin reagim, Munishi ka kritikuar edhe gjendjen e infrastrukturës sportive në vend, duke u ndalur te stadiumi “Fadil Vokrri”.
“Si gjeneratë e sakrificës bashkë me shokët e mi e shikojmë nga shtëpia, sepse për neve tash nuk keni nevojë, e politikanët na kanë lënë me një stadium që vetëm emrin ‘Fadil Vokrri’ e ka të madh, sepse në realitet është shumë i vogël”, ka shkruar ai./PrizrenPress.com/
Shiten banesa moderne në lagjen “Tranzit i Ri” të Prizrenit – mundësi pagese me këste
Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!
Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991
Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit
“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes
‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren
https://prizrenpress.com/hapesira-me-qira-ne-objektet-e-reja-te-renelual-tahiri-ne-prizren/