13 C
Prizren
E enjte, 9 Prill, 2026
type here...

FokusSport

Bashkimi dhe Bora përballen sot në Prizren

By admin

Në kuadër të Superligës në basketboll sot më 9 prill do të zhvillohet një përballje interesante ku Bashkimi do të përballet me Borën.

Ndeshja do të fillojë nga ora 18:45 dhe do të luhet në palestrën “Sezai Surroi”, në Prizren, një arenë që sjell përballje të forta, raporton PrizrenPress.

Ndërkohë të dy skuadrat synojnë fitore të rëndësishme në këtë fazë të kampionatit, me Bashkimin që kërkon të shfrytëzojë avantazhin e terrenit vendas, ndërsa Bora hyn në këtë duel me synimin për të befasuar.

Kjo ndeshje pritet të jetë një test i vërtetë force, ku Bashkimi do të kërkojë fitoren para tifozëve të vet, ndërsa Bora synonë të konfirmojnë statusin e tyre si një nga pretendentët kryesorë të këtij sezoni.

Bashkimi aktualisht mban pozitën e dytë me 46 pikë (19 fitore, 8 humbje), derisa Bora renditet e treta në tabelë më 41 pikë (14 fitore, 13 humbje)./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne