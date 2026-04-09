Bashkimi dhe Peja 03 ndeshen sot në finalen e tretë për titull kampioni

Sot zhvillohet ndeshja e tretë e serisë finale për titull kampioni në Superligën e Kosovës në basketboll për femra, ku përballen Bashkimi dhe Peja 03, raporton PrizrenPress.
Seria aktuale është e barabartë 1:1, pas dy ndeshjeve të para të zhvilluara në palestrën “Karagaçi” në Pejë, duke e bërë këtë sfidë edhe më vendimtare për rrjedhën e finales.
Ndeshja e tretë luhet sot me fillim nga ora 16:00, në Palestrën Sportive “Sezai Surroi” në Prizren, ku pritet një atmosferë e zjarrtë dhe përkrahje e madhe nga tifozët vendas.
Të dyja skuadrat hyjnë në këtë takim me motiv të lartë, pasi fitorja do t’i japë një avantazh të rëndësishëm në garën për titullin kampion./PrizrenPress.com/
Marketing
