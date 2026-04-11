Nisin “ethet” e play-off-it, Ylli dhe Peja hapin serinë në Suharekë

Sonte starton faza më vendimtare në Superliga e Kosovës në basketboll, me përballjen ndërmjet Golden Eagle Ylli dhe Pejës.
Ndeshja zhvillohet në palestrën “13 Qershori” në Suharekë nga ora 19:30, në një seri që pritet të sjellë spektakël, rivalitet dhe emocione të mëdha, raporton PrizrenPress.
Therandasit hyjnë në këtë duel me avantazhin e terrenit vendas, pasi e përfunduan sezonin e rregullt në vendin e katërt, ndërsa Peja u rendit e pesta.
Fituesi i kësaj serie do të përballet me Trepça në gjysmëfinale, ndërsa sistemi i garës parasheh që skuadra që arrin dy fitore siguron kualifikimin./PrizrenPress.com/
