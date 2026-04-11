10.3 C
Prizren
E shtunë, 11 Prill, 2026
type here...

FokusSport

Nisin “ethet” e play-off-it, Ylli dhe Peja hapin serinë në Suharekë

By admin

Sonte starton faza më vendimtare në Superliga e Kosovës në basketboll, me përballjen ndërmjet Golden Eagle Ylli dhe Pejës.

Ndeshja zhvillohet në palestrën “13 Qershori” në Suharekë nga ora 19:30, në një seri që pritet të sjellë spektakël, rivalitet dhe emocione të mëdha, raporton PrizrenPress.

Therandasit hyjnë në këtë duel me avantazhin e terrenit vendas, pasi e përfunduan sezonin e rregullt në vendin e katërt, ndërsa Peja u rendit e pesta.

Fituesi i kësaj serie do të përballet me Trepça në gjysmëfinale, ndërsa sistemi i garës parasheh që skuadra që arrin dy fitore siguron kualifikimin./PrizrenPress.com/

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne