Fokus

Në 27-vjetorin e masakrës së Tususit, përkujtohen 26 martirët në Prizren

By admin

Në 27-vjetorin e masakrës së Tususit janë zhvilluar homazhe në Kompleksin e Varrezave të Martirëve në Lagjen e Trimave, në nderim të 26 martirëve të vrarë nga forcat serbe më 26 maj 1999.

Në këtë aktivitet përkujtimor morën pjesë nënkryetari i Komunës së Prizrenit, Kujtim Gashi, familjarë të martirëve, përfaqësues institucionalë, shoqata të dala nga lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës si dhe qytetarë të shumtë.

“Me respekt e përulje u kujtuan 26 martirët e vrarë nga forcat serbe më 26 maj 1999, sakrifica e të cilëve mbetet pjesë e përhershme e kujtesës sonë historike. Lavdi!”, theksohet në njoftim./PrizrenPress.com/

