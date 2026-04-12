Liria në ndjekje të Superligës, vetëm tri pikë larg kreut

Liria ka vazhduar formën e mirë në Ligën e Parë, duke marrë një fitore bindëse 5:2 ndaj Trepçës, rezultat që e mban fuqishëm në garë për kreun e tabelës, raporton PrizrenPress.

Pas javës së 28-të, skuadra prizrenase renditet në vendin e pestë me 56 pikë, vetëm tri pikë më pak se dy skuadrat kryesuese, Vushtrrisë dhe Dinamos, që kanë nga 59 pikë. Në mesin e tyre ndodhen edhe Feronikeli 74 me 58 pikë dhe Vëllaznimi me 57 pikë.

Gara për dy vendet që sigurojnë ngjitjen direkte në Superligë, si dhe për zonën e play-off-it (vendet 3 dhe 4), është bërë jashtëzakonisht e ngushtë, me disa skuadra të përfshira në diferencë minimale pikësh./PrizrenPress.com/

