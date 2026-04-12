Selmanaj: Lugishta e Hasit, simbol i sakrificës dhe lirisë

By admin

Kryetari i LDK-së në Prizren, Driton Selmanaj, ka përkujtuar të rënët e Lugishtes së Hasit, duke vlerësuar sakrificën e tyre si një nga faqet më të dhimbshme, por edhe më të lavdishme të historisë kombëtare.

Ai theksoi se rënia e 14 dëshmorëve të kombit dhe 40 martirëve mbetet një amanet i gjallë për brezat që vijnë, duke nënvizuar rëndësinë e kujtesës dhe nderimit të tyre, raporton PrizrenPress.

“Të rënët e Lugishtes së Hasit mbeten një nga faqet më të dhimbshme, por njëkohësisht edhe lavdia e historisë sonë kombëtare. Ata ranë për lirinë që sot e gëzojmë, për dinjitetin dhe të ardhmen e vendit tonë. Sakrifica e 14 Dëshmorëve të Kombit dhe 40 martirëve nuk është thjesht një kujtim, por një amanet i gjallë për brezat që vijnë. Ata nuk kursyen asgjë nga vetja, duke dëshmuar se dashuria për atdheun është mbi çdo interes personal. Lugishta e Hasit është simbol i qëndresës, i guximit dhe i unitetit. Ajo na kujton se liria nuk erdhi rastësisht, por u fitua me gjak, me dhimbje dhe me sakrifica të mëdha. Sot, përkulemi me respekt të thellë para veprës së tyre dhe zotoheni se kujtimi për ta do të jetojë përherë. Lavdi e përjetshme të rënëve të Lugishtes së Hasit!”, u shpreh Selmanaj./PrizrenPress.com/

