Prizren
E premte, 17 Prill, 2026
Akil Gjakova përfundon i 5-ti në Kampionatin Evropian për Senior 2026

Xhudisti kosovar, Akil Gjakova, është renditur në vendin e pestë në Kampionatin Evropian për Senior 2026, që po mbahet në Gjeorgji, pas një serie ndeshjesh të forta dhe paraqitjeje dinjitoze.

Gjakova e nisi garën nga xhiroja e dytë, pasi ishte i lirë në raundin e parë. Në ndeshjen e parë, ai mposhti me “Ippon” austriakun Samuel Gassner, ndërsa në sfidën pasuese triumfoi sërish me “Ippon” ndaj britanikut Benjamin Levy.

Në çerekfinale, Akili u mposht nga gjeorgjiani Lasha Shavdatuashvili me “Ippon”, duke kaluar më pas në fazën e repasazhit.

Në repasazh, Gjakova arriti një fitore të rëndësishme ndaj moldavit Adil Osmanov, sërish me “Ippon”, duke mbajtur gjallë mundësinë për medalje.

Megjithatë, në luftën për medaljen e bronztë, ai u mposht me “Waza-ari” nga turku Bilal Çilo?lu, duke e mbyllur garën në vendin e pestë./PrizrenPress.com/

