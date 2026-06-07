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Numërohen mbi 96% të votave në Suharekë, po prin VV-ja

By admin

Po shkon drejt fundit numërimi i votave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.

Tani kur janë numëruar mbi 96% të votave në Suharekë, po prinë Vetëvendosje me 34,32%.

E pasuar nga LDK me 28,54%. Në vend të tretë është PDK me 17,79%, ndërsa Aleanca deri me tani ka marrë 17,47%.

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