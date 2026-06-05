Suharekë, sekuestrohen monedha që dyshohet se janë të falsifikuara

Një person ka raportuar në Policinë e Kosovës se ka pranuar monedha metalike që dyshohet se janë të falsifikuara.
Në rastin i cili është regjistruar në Suharekë, Policia ka njoftuar se paratë janë sekuestruar.
Rasti po hetohet nga ekipet relevante, bën të ditur Policia në njoftimin e datës 05.06.2026.
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