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Suharekë, sekuestrohen monedha që dyshohet se janë të falsifikuara

By admin

Një person ka raportuar në Policinë e Kosovës se ka pranuar monedha metalike që dyshohet se janë të falsifikuara.

 

Në rastin i cili është regjistruar në Suharekë, Policia ka njoftuar se paratë janë sekuestruar.

Rasti po hetohet nga ekipet relevante, bën të ditur Policia në njoftimin e datës 05.06.2026.

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