Dita e Tokës shënohet me aksion pastrimi në Marali dhe Banjë të Malishevës

Në kuadër të Ditës së Tokës, në Komunën e Malishevës ka vazhduar aksioni ekologjik “Për Malishevën e pastër”, i cili sot është zhvilluar në fshatrat Marali dhe Banjë, me fokus pastrimin dhe mirëmbajtjen e ambientit.

Në aktivitet morën pjesë qytetarë, nxënës dhe mësimdhënës, të cilët u angazhuan në pastrimin e hapësirave publike dhe në përmirësimin e gjendjes mjedisore në vendbanimet e tyre.

Në kuadër të këtij aksioni janë mbajtur edhe ligjërata ndërgjegjësuese për rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit.

“Në fshatin Marali, ligjëratën për rëndësinë e ruajtjes së ambientit e mbajti drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Izet Hoti”, thuhet në njoftim.

“Ndërsa në Banjë, para nxënësve dhe pjesëmarrësve foli nënkryetari i Komunës së Malishevës, Vesel Krasniqi, i cili theksoi se mbrojtja e mjedisit është përgjegjësi e përbashkët dhe kërkon angazhim të vazhdueshëm nga të gjithë”, thuhet më tej.

Me rastin e Ditës së Tokës janë zhvilluar edhe aktivitete edukative në shkolla të ndryshme të komunës, me qëllim rritjen e vetëdijes për ruajtjen e natyrës.

Aksioni pritet të vazhdojë edhe në vendbanime të tjera të komunës në ditët në vijim./PrizrenPress.com/

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

