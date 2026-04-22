Dita e Tokës shënohet me aksion pastrimi në Marali dhe Banjë të Malishevës

Në kuadër të Ditës së Tokës, në Komunën e Malishevës ka vazhduar aksioni ekologjik “Për Malishevën e pastër”, i cili sot është zhvilluar në fshatrat Marali dhe Banjë, me fokus pastrimin dhe mirëmbajtjen e ambientit.
Në aktivitet morën pjesë qytetarë, nxënës dhe mësimdhënës, të cilët u angazhuan në pastrimin e hapësirave publike dhe në përmirësimin e gjendjes mjedisore në vendbanimet e tyre.
Në kuadër të këtij aksioni janë mbajtur edhe ligjërata ndërgjegjësuese për rëndësinë e mbrojtjes së mjedisit.
“Në fshatin Marali, ligjëratën për rëndësinë e ruajtjes së ambientit e mbajti drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Izet Hoti”, thuhet në njoftim.
“Ndërsa në Banjë, para nxënësve dhe pjesëmarrësve foli nënkryetari i Komunës së Malishevës, Vesel Krasniqi, i cili theksoi se mbrojtja e mjedisit është përgjegjësi e përbashkët dhe kërkon angazhim të vazhdueshëm nga të gjithë”, thuhet më tej.
Me rastin e Ditës së Tokës janë zhvilluar edhe aktivitete edukative në shkolla të ndryshme të komunës, me qëllim rritjen e vetëdijes për ruajtjen e natyrës.
Aksioni pritet të vazhdojë edhe në vendbanime të tjera të komunës në ditët në vijim.