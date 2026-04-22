12.4 C
Prizren
E mërkurë, 22 Prill, 2026
type here...

Lajme

Në Rahovec mbahet konferenca përmbyllëse e projektit “Be Clean, Be Green”

By admin

Në Komunën e Rahovecit është mbajtur konferenca përmbyllëse e projektit “Be Clean, Be Green”, në kuadër të 22 Prillit – Ditës Ndërkombëtare të Tokës, një nismë që synon forcimin e angazhimit për një mjedis më të pastër dhe më të qëndrueshëm.

Në këtë aktivitet morën pjesë përfaqësues institucionalë, organizata partnere, drejtorë shkollash, OJQ, qytetarë dhe zyrtarë komunalë. I pranishëm ishte edhe kryetari i Komunës së Haraçinës nga Maqedonia e Veriut, Daut Beqiri, me bashkëpunëtorët e tij.

Gjatë konferencës u prezantua rrugëtimi i projektit dhe rezultatet e arritura në terren. Sipas komunës, ndër përfitimet kryesore është ndërtimi i gjashtë gropave septike në gjashtë vendbanime, investim që ka ndikim të drejtpërdrejtë në mbrojtjen e mjedisit dhe përmirësimin e cilësisë së jetës për qytetarët.

Një tjetër arritje e projektit është edhe digjitalizimi i raportimit të ndotjes, duke mundësuar që qytetarët të raportojnë rastet e ndotjes përmes aplikacionit “Be Clean, Be Green”.

Ky projekt është mbështetur nga Bashkimi Evropian përmes fondeve IPA II dhe vlerësohet si shembull i bashkëpunimit institucional dhe përkushtimit për rezultate të qëndrueshme në mbrojtjen e mjedisit./PrizrenPress.com/

Previous article
Sonte nis seria gjysmëfinale, Bashkimi pret Borën në Prizren
Next article
Dita e Tokës shënohet me aksion pastrimi në Marali dhe Banjë të Malishevës

Më Shumë

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne