Zgjedhjet kaluan pa incidente, Latifi falënderon qytetarët e Rahovecit

Kryetari i Komunës së Rahovecit, Smajl Latifi, ka falënderuar qytetarët për sjelljen e tyre gjatë procesit zgjedhor, duke vlerësuar nivelin e lartë të kulturës qytetare të treguar në ditën e votimit.
Sipas tij, procesi zgjedhor u zhvillua qetësisht dhe përfundoi pa asnjë incident.
“Qytetarë të dashur, edhe këto zgjedhje treguam kulturë të lartë qytetare dhe procesi përfundoi pa asnjë incident. Kjo është meritë e përbashkët e të gjithë neve”, ka shkruar Latifi.
Ai u ka shprehur mirënjohje qytetarëve për kontributin e tyre në mbarëvajtjen e procesit demokratik.
“Faleminderit! Tash, bashkë i presim rezultatet”, ka përfunduar kryetari i Rahovecit./PrizrenPress.com/
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