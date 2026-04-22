Prizren
Dita e Tokës shënohet me aksion pastrimi në Prizren

By admin

EC Ma Ndryshe ka shënuar Ditën e Tokës përmes një aksioni simbolik pastrimi të mbeturinave, të realizuar në bashkëpunim me nxënës dhe KRM “Eko Regjioni” në Prizren.

Aksioni është zhvilluar në zonën përreth Stacionit të Autobusëve dhe hekurudhës, me pjesëmarrjen e nxënësve nga Gjimnazi “Remzi Ademaj” dhe Shkolla e Mesme e Mjekësisë “Luciano Motroni”, si dhe punonjësve të KRM “Eko Regjioni”.

Në kuadër të aktivitetit janë vendosur edhe tabela me porosi ndërgjegjësuese për mbrojtjen e mjedisit dhe kujdesin ndaj Tokës.

EC Ma Ndryshe edhe njëherë ka rikujtuar rëndësinë e angazhimit të përbashkët dhe të veprimeve të përgjegjshme për mbrojtjen e mjedisit, jo vetëm në Ditën e Tokës, por çdo ditë, me synimin për të siguruar kushte të shëndetshme jetese për brezat e tanishëm dhe ata që do të vijnë.

