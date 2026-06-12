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Totaj priti veteranët dhe invalidët e UÇK-së: Kontributi i tyre mbetet themel i lirisë sonë

By admin

Me rastin e 27-vjetorit të Çlirimit të Prizrenit, kryetari i Komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, ka pritur përfaqësuesit e shoqatave të dala nga lufta, veteranët dhe invalidët e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.

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Ai tha se takimi u zhvillua në shenjë mirënjohjeje dhe respekti për kontributin e tyre në çlirimin e vendit.

“Gjatë këtij takimi, rikujtuam me nderim sakrificën, guximin dhe betejat e lavdishme të luftëtarëve të lirisë, duke vlerësuar veçanërisht veprën e dëshmorëve që dhanë jetën për Kosovën e lirë”, tha Totaj.

Sipas tij,  lufta dhe sakrifica e pjesëtarëve të UÇK-së mbeten bazë e lirisë dhe shtetndërtimit të Kosovës.

“Kontributi i luftëtarëve të UÇK-së mbetet themel i lirisë sonë dhe obligim i përhershëm për ta ruajtur dhe forcuar shtetin që është ndërtuar me sakrificë”, u shpreh ai.

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