Sport

Prizreni shënon Ditën e Çlirimit me turneun e veteranëve të futbollit

By admin

Në kuadër të aktiviteteve për shënimin e Ditës së Çlirimit të Prizrenit, në stadiumin e qytetit “Përparim Thaqi” është mbajtur Turneu Tradicional i Veteranëve të Futbollit.

Ngjarja mblodhi ekipe veterane nga Kosova dhe vendet e rajonit, duke sjellë në Prizren ish-futbollistë dhe sportdashës në një atmosferë miqësore, festive dhe përkujtimore.

Turneu tradicional i veteranëve është një nga aktivitetet që organizohet çdo vit në kuadër të shënimit të Ditës së Çlirimit të Prizrenit, duke promovuar sportin, miqësinë dhe vlerat e bashkëpunimit ndërmjet pjesëmarrësve nga Kosova dhe rajoni.

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