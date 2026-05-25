Kanoset me thikë polici në Suharekë, arrestohet një person

Derisa ishte në kryerje të detyrës zyrtare, një polic është kanosur me thikë të dielën pasdite në Suharekë.
“Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi që nga vetura me një mjet të mprehtë kishte kanosur një zyrtar policor”– thuhet në raportin 24 orësh.
Lidhur me incidentin është njoftuar prokurori kujdestar. Me vendim të tij, personi i arrestuar është dërguar në mbajtje për 48 orë, ndërsa rasti është iniciuar si “Kanosje ndaj personit zyrtar”.
