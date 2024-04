Anthony Joshua zbulon datën e saktë kur do të tërhiqet nga boksi

Boksieri britanik, Anthony Joshua ka zbuluar së fundmi se kur po planifikon të pensionohet nga boksi profesionist dhe duket se nuk i ka mbetur shumë kohë.

Ngritja e Joshuas në majën e sportit ishte elektrike, ndërsa rilindja e tij në vitin e kaluar ka qenë po aq emocionuese.

Boksieri i peshave të rënda, i cili humbi titujt e tij në WBF dhe IBA në dy raste, po përpiqet të rimarrë rripat për herë të tretë.

Megjithatë, për ta bërë këtë, atij do t’i duhet të presë përballjen e shumëpritur me Tyson Fury dhe Oleksandr Usyk në maj 2024, dhe revanshin e tyre të mundshëm, i cili ka të ngjarë të zhvillohet në 2025.

Kjo do t’i jepte Joshuas pak kohë për të shijuar një përfundim përrallor të karrierës së tij, me boksierin e lindur në Watford që pranoi se planifikon të tërhiqet pasi të mbushë 37 vjeç në vitin 2026.

“Unë gjithmonë kam thënë 35 vjeç. Unë bëhem 35 vjeç në tetor, po mendoj edhe dy vjet të tjera nëse trupi im qëndron. Kam krijuar disa biznese në të cilat mund të kaloj natyrshëm, të cilat nuk varen nga unë që jam në ballë”, ka thënë fillimisht Joshua për planet e tij të daljes në pension.

Joshua gjithashtu pranoi se ai e ka ende syrin te fituesi i meçit Fury-Usyk, por theksoi se duhej të ishte “i durueshëm”.

“Kundërshtari im i radhës do të jetë rreth shtatorit kur do të më thonë. Shpresoja në qershor. Kam pak kohë për të shkuar në takime tani dhe për t’u përzier pak”.

“Po stërvitem në çdo moment, kam dy muaj kohë para se të futem në kampin stërvitor”.

“Mendoj se ajo që po thonë është të jesh i durueshëm sepse ke Tyson Fury vs Oleksandr Usyk duke luftuar për të gjitha rripat dhe më pas, pasi të jetë bërë kjo, shpresoj që unë të mund ta rrëzoj derën dhe të gjej mundësinë time”.

Pas fitores së theksuar të Joshuas ndaj Francis Ngannou, shefi i Matchroom Sport, Eddie Hearn këmbënguli se Joshua është rikthyer në boksierin më të mirë në botë në peshat e rënda.

“Nëse ne e fitonim këtë luftë, atëherë ai do të luftonte me fituesin e Fury vs Usyk. Ju po shikoni peshën e rëndë numër një në botë. Tyson Fury ju lutem mundeni Usyk sepse do të merrni luftën më të madhe në historinë e sportit. Si një luftëtar, ai është një frymëzim për të rinjtë”, ka thënë Hearn.

