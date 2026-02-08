7.9 C
Bashkimi mposhtet në Pejë

By admin

Skuadra e Bashkimit ka pësuar humbje në udhëtim ndaj Peja 03, në ndeshjen e zhvilluar sot në Palestrën Sportive “Karagaçi”, në kuadër të xhiros së 16-të të Superligës së Kosovës në basketboll për femra, raporton PrizrenPress.

Peja 03 u tregua më e mirë gjatë gjithë takimit dhe arriti fitore me rezultat 77:68.

Vendaset e nisën ndeshjen me intensitet të lartë, duke krijuar epërsi që në çerekun e parë, ndërsa Bashkimi u përpoq të rikthehej në lojë, por pa arritur të përmbysë rrjedhën e ndeshjes.

Pavarësisht përpjekjeve dhe momenteve të mira në lojë, Bashkimi nuk arriti të neutralizojë ritmin dhe organizimin e Pejës, duke u detyruar të kthehet pa fitore nga kjo sfidë./PrizrenPress.com/

Ballkani triumfon në Gjilan dhe vazhdon kryesimin
Dëmtohet fusha nga mjetet piroteknike në ndeshjen Liria–Trepça '89

