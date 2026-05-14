DKA në Prizren mban takim me drejtorët e shkollave, në fokus siguria dhe digjitalizimi

By admin

Me ftesë të drejtoreshës së Arsimit në Prizren, Luljeta Veselaj Gutaj, është mbajtur një takim pune me drejtorët e institucioneve arsimore të Komunës së Prizrenit, ku morën pjesë edhe përfaqësues të Policia e Kosovës.

Sipas njoftimit të Komunës së Prizrenit, gjatë takimit është diskutuar për zhvillimet aktuale në sektorin e arsimit, koordinimin e aktiviteteve dhe planifikimin e veprimeve për periudhën e ardhshme.

“Me këtë rast u diskutua për zhvillimet aktuale në sektorin e arsimit, koordinimin e aktiviteteve dhe planifikimin e veprimeve për periudhën e ardhshme, me theks në sfidat dhe arritjet për vitin shkollor 2025-2026, siguria në shkolla e implementimi i strategjisë, buxheti dhe obligimet financiare si dhe digjitalizimi i institucioneve edukativo-arsimore”, thuhet në njoftim.

Sipas komunës, takimi kishte për qëllim forcimin e bashkëpunimit ndërinstitucional dhe shkëmbimin e ideve për përmirësimin e cilësisë së arsimit në Prizren./PrizrenPress.com/

