Kuvendari i PDK-së në Prizren, Tarashaj: Limaj duhet të rikthehet në PDK

Kuvendari i Partia Demokratike e Kosovës në Kuvendin Komunal të Prizrenit, Tefik Tarashaj, i ka bërë thirrje publike liderit të Nismës Socialdemokrate, Fatmir Limaj, që të rikthehet në Partia Demokratike e Kosovës.
Sipas tij, Limaj duhet të kthehet aty ku nisi rrugëtimi i tij politik, duke kujtuar se PDK-ja ishte ndërtuar nga figura që kishin vepruar së bashku për vite me radhë, përfshirë Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli.
“Sot më shumë se kurrë duhet unitet, jo për interesa personale, por për forcimin e shtetit dhe rikthimin e besimit te qytetarët. 7 qershori duhet të jetë ditë e bashkimit të të gjithë atyre që e ndërtuan këtë rrugë së bashku”, ka shkruar Tarashaj.
