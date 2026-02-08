7.9 C
Prizren
E diel, 8 Shkurt, 2026
type here...

FokusSport

Dëmtohet fusha nga mjetet piroteknike në ndeshjen Liria–Trepça ’89

By admin

Sot në stadiumin “Përparim Thaqi” në Prizren, gjatë ndeshjes së Ligës së Parë, ndërmjet Lirisë dhe Trepçës ’89, u dëmtua fusha me bari artificial si pasojë e hedhjes së mjeteve pirotenike nga disa tifozë.

Hedhja e këtyre tymueseve shkaktoi ndërprerjen e lojës për disa momente dhe dëmtime të konsiderueshme në sipërfaqen e fushës.

Ndeshja Liria – Trepça’89 përfundoi me fitoren e mysafirëve 1:4.

Marketing

Krijojmë webfaqe për biznese

Mos prit më – merr kredinë që të duhet në IMF KosInvest

Express Kredi nga BiCredit

Banesat më të kërkuara në Prizren – Bëhu pronar në Foleja Residence!

Industria e mishit “Medina” në Prizren – traditë, cilësi dhe shije autentike të produkteve të mishit që nga viti 1991

Kompleksi ‘Newco Elan’ ofron banesa të ëndrrave tuaja në zemër të Prizrenit

“Guraziu” në Prizren, me 20 vjet përvojë pune në vendosjen e dyerve, laminatit, parketit, kuzhinave dhe dhomave të fjetjes

‘Toni Residence’ – Mos e humb rastin për të blerë banesën tënde në Prizren

Hapësira me qira në objektet e reja te ‘RENELUAL TAHIRI’ në Prizren

Previous article
Bashkimi mposhtet në Pejë

Më Shumë

Fokus

Ky është 34 vjeçari që vdiq tragjikisht në Rahovec, la pas vetes tre fëmijë

Një ngjarje e trishtë ka ndodhur dje në Rahovec, ku një person ka humbur jetën aksidentalisht derisa ishte duke prerë një lis. Viktima është...
Fokus

Portreti i Ymer Prizrenit pasuron fondin e muzeut të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit

Kompleksi i Muzeut të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit ka pasuruar fondin e tij muzeal me një vepër me vlerë të veçantë kombëtare: portretin e...

Gjatë janarit u shqiptuan 1.128 gjoba në trafik përmes radarëve mobilë

Ben Blushi promovon librin “Jam Mysliman” në Prishtinë

Pas një viti pezullim, zhbllokohet TikToku në Shqipëri

Barnatorja Qendrore në Rahovec nis punën me dy ndërrime

Formohet kabineti i ri drejtues i Komunës së Suharekës

Apeli refuzon ankesat – në paraburgim mbetet djali i Nait Hasanit dhe të dyshuarit e tjerë për rastin e votave në Prizren

Punimet restauruese në Xhaminë Mesxhid në Prizren drejt përfundimit

Distria e artë në Paris

Nikprelaj te Ballkani

Drejtoresha e DKA-së në Prizren mbledh drejtorët e shkollave për sigurinë dhe fillimin e gjysmëvjetorit të dytë

Bashkimi më i mirë se Ylli në Suharekë

U hapën LOD Milano–Cortina 2026, Kryeziu dhe Kokaj bartën flamurin e Kosovës 

Prizren, hapet ekspozita “Kujtesa në fotografi” që dokumenton xhamitë e shkatërruara gjatë viteve ’90

Shqipjon Hoti shkruan histori: Kampion Kontinental IBO në peshën cruiser

Lajmet e Fundit

Të gjitha materialet e portalit janë të mbrojtura me të drejtat autoriale. Ato mund të kopjohen, modifikohen, dhe ripublikohen vetëm duke iu referuar burimit PrizrenPress.com. Të drejtat autoriale janë të rezervuara, sipas dispozitave ligjore në fuqi në Republikën e Kosovës.

© 2019 NuclearAnt.

Kategoritë

Lidhuni Me Ne