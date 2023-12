Buxheti i Prizrenit, për vitin 2024, kap shumën 65 milionë euro

Komuna e Prizrenit vitin 2024 do të fillojë me 65 milionë euro. Prej tyre, 21 milionë do të shkojnë në investime kapitale, kurse rreth 4 milionë subvencione.

Buxheti u votua me shumicë votash.

Asamblistët e LDK-së kanë abstenuar, ndërsa ata të VV-së e kanë bojkotuar seancën e buxhetit.

Kryetari I Prizrenit,Shaqir Totaj, tha se prioritetet e investimeve janë marrë nga qytetarët.

“Prioritetet i kemi marrë nga debatet me qytetarë, me banorët e territorit të komunës së Prizrenit dhe ato kërkesa kanë dalë si rezultat i nevojave që ne i kemi marrë gjatë bashkbisedimit me ta në fazën e konsultimeve buxhetore. Nuk ka pas asnjë kërkesë palidhje, as kërkesë megalomane, por naryrisht njerëzit i paraqesin nevojat e veta, kurse ne nga pamundësia me realizu të gjitha, e bëjmë njëfarë selektimi, caktojmë prioritetet, disa i realizojmë vitin e ardhshëm, disa vitin tjetër dhe kjo na imponohet pasi qeveria qëndrore vetëm 22 % të buxhetit të Kosovës e ndanë për të gjitha komunat”, tha Totaj, shkruan RTKLive.

Adem Hoxha nga Vetëvendosje përmes një përgjigje me shkrim ka sqaruar arsyet e mos votimit.

“Buxheti i komunës për vitin 2024 ka shume diskrepance mes kërkesave të qytetave dhe planifikimit të ekzekutivit. Fatkeqësisht nuk i kanë harmonizuar kërkesat e qytetarëve në linjat buxhetore. Linjat buxhetore janë përpiluar puro për kërkesa politike dhe klaneve të afërta me pushtetin”, tha Hoxha.

Ndërkaq, qytetarët kërkojnë që linjat buxhetore të mos orientohen vetëm në infrastrukturë , por më shumë të ketë fokus në arsim e punësim.