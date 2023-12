Sonte mbrëmje spektakolare e boksit, Joshua vs Wallin dhe Wilder vs Parker

Sonte tifozët e boksit do të përjetojnë disa nga meçet më të forta në historinë e boksit të peshave të rënda.

Ish-kampioni i botës në peshën e rëndë, Anthony Joshua, do të zbarkojë sonte në Kingdom Arena në Riad të Arabisë Saudite.

Në atë që premton të jetë një ndeshje epike, Joshua do të përballet me Otto Wallin në 12 raunde, me shpresën për të vendosur veten për një mundësi tjetër për titull kundër Tyson Fury ose Oleksandr Usyk.

Tjetër nga këto luftime e mëdha, do të jetë edhe ajo mes Deontay Wilder që lufton kundër Joseph Parker. Wilder është favorit i madh për të fituar luftën ndaj Parker.

Ndeshjet zhvillohet sot (e shtunë) në orët e mbrëmjes ndërsa do të vazhdojnë deri pas mesnatës kur llogaritet të zhvillohet meçi mes Joshua dhe Wallin, raporton Telegrafi.